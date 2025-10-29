Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag verlustreich

DAX24.274 ±-0,0%Est505.724 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.028 +0,1%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.017 +2,0%
So entwickelt sich Südzucker

29.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 9,74 EUR.

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 9,74 EUR. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,74 EUR. Bei 9,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 571 Südzucker-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,04 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 23,68 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,29 Prozent.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je Südzucker-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.10.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,05 Mrd. EUR – eine Minderung von 19,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,54 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.01.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,044 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research

