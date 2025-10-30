Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 9,65 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Südzucker-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,65 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 9,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.432 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,22 EUR fiel das Papier am 09.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 4,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,20 EUR aus.

Am 09.10.2025 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,48 Prozent zurück. Hier wurden 2,05 Mrd. EUR gegenüber 2,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.01.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR ausweisen wird.

