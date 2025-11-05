Südzucker Aktie News: Südzucker verteidigt am Vormittag Tendenz

Blick auf Südzucker-Kurs

Die Aktie von Südzucker zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 9,41 EUR zeigte sich die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 9,41 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 9,45 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,40 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.329 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2025 markierte das Papier bei 12,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 27,95 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 2,02 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je Südzucker-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Südzucker-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

