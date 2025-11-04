Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Südzucker befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 9,40 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 9,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Südzucker-Aktie bei 9,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.051 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,91 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,25 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 2,05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.01.2026 erwartet. Südzucker dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2027 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

