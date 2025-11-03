DAX24.132 +0,7%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,46 -3,0%Nas23.815 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,47 -0,9%Gold4.019 +0,4%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Rheinmetall, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Eni-Aktie steigt: Gemeinsame Öl- und Gasexploration mit Petronas Eni-Aktie steigt: Gemeinsame Öl- und Gasexploration mit Petronas
Nach schwacher Vorwoche: DAX mit klarem Anstieg über 24.000-Punkte-Marke Nach schwacher Vorwoche: DAX mit klarem Anstieg über 24.000-Punkte-Marke
Blick auf Aktienkurs

Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag mit Verlusten

03.11.25 16:08 Uhr
03.11.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 9,47 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,55 EUR -0,04 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 9,47 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 9,47 EUR. Mit einem Wert von 9,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.838 Südzucker-Aktien.

Bei 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Bei 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 2,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Südzucker-Aktie im Durchschnitt mit 10,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.10.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber 0,25 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 2,05 Mrd. EUR, gegenüber 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,48 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.01.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.01.2027 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

