Südzucker Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Südzucker

So bewegt sich Südzucker

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 9,56 EUR ab.

Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 9,56 EUR abwärts. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,52 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,57 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 47.421 Aktien.

Bei 12,04 EUR markierte der Titel am 25.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 26,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 3,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,180 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,20 EUR für die Südzucker-Aktie aus.

Am 09.10.2025 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber 0,25 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.01.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 14.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Verlust von -0,044 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

So schätzen die Analysten die Südzucker-Aktie im Oktober 2025 ein

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert