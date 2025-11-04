Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag leichter
Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 9,46 EUR ab.
Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 9,46 EUR. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,46 EUR. Zuletzt wechselten 234 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Am 25.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,22 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 2,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.
Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.10.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 14.01.2027.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie stehen.
So schätzen die Analysten die Südzucker-Aktie im Oktober 2025 ein
Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
