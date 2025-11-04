DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.518 -1,3%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,48 -0,6%Gold3.968 -0,8%
Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag mit Einbußen

04.11.25 16:08 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 9,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,41 EUR -0,08 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr rutschte die Südzucker-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 9,40 EUR ab. Die Südzucker-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,39 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,46 EUR. Zuletzt wechselten 47.016 Südzucker-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 28,09 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,22 EUR. Mit Abgaben von 1,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,20 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,25 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2,05 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,48 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Südzucker.

2026 dürfte Südzucker einen Verlust von -0,044 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen