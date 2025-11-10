DAX23.950 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,72 ±0,0%Gold4.083 +2,1%
Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

10.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Südzucker gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 9,61 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,63 EUR 0,01 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 9,61 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 9,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 20.108 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2025 auf bis zu 12,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,29 Prozent. Am 09.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,22 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 4,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,20 EUR aus.

Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 2,05 Mrd. EUR, gegenüber 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,48 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.

Laut Analysten dürfte Südzucker im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

