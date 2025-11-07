DAX23.614 -0,5%Est505.585 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1550 ±0,0%Öl64,20 +1,0%Gold4.006 +0,7%
Südzucker im Fokus

Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagvormittag mit Kursplus

07.11.25 09:22 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 9,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,58 EUR 0,02 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Südzucker legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 9,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 9,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 616 Südzucker-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,42 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,54 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Südzucker dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research

