Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagvormittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 9,60 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Südzucker legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 9,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 9,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 616 Südzucker-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,42 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,20 EUR.
Am 09.10.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,54 Mrd. EUR gelegen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Südzucker dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2027 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,044 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
So schätzen die Analysten die Südzucker-Aktie im Oktober 2025 ein
Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ah
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.2024
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.2023
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.2025
|Südzucker Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen