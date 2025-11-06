Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Kurs der Südzucker

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 9,45 EUR abwärts.

Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 9,45 EUR. In der Spitze büßte die Südzucker-Aktie bis auf 9,45 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,47 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 748 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,04 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 27,47 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,22 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 2,38 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je Südzucker-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,20 EUR aus.

Südzucker gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.01.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 14.01.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

