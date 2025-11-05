Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag stärker
Die Aktie von Südzucker zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 9,44 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Bei 9,45 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.043 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,54 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 2,33 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,20 EUR.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,54 Mrd. EUR gelegen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Am 14.01.2027 wird Südzucker schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie stehen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
