Notierung im Blick

Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochnachmittag mit Kursplus

05.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Südzucker zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Südzucker legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 9,46 EUR.

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 9,46 EUR. Bei 9,47 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50.910 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 27,27 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2025 Kursverluste bis auf 9,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2,05 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Südzucker wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.01.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,044 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

