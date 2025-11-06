Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Südzucker konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 9,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,5 Prozent auf 9,52 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 9,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.926 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 26,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,15 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,20 EUR aus.

Südzucker veröffentlichte am 09.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,05 Mrd. EUR – eine Minderung von 19,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die Südzucker-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.01.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 14.01.2027.

Laut Analysten dürfte Südzucker im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR einfahren.

