Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag im Minus

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 9,53 EUR.

Die Südzucker-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 9,53 EUR. In der Spitze büßte die Südzucker-Aktie bis auf 9,50 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.301 Südzucker-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,04 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 26,34 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 3,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,20 EUR an.

Südzucker ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,25 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.01.2026 dürfte Südzucker Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

