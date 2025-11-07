Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Südzucker-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Südzucker. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 9,62 EUR.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,62 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 9,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.511 Südzucker-Aktien.

Bei 12,04 EUR markierte der Titel am 25.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 25,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 4,11 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,54 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.01.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

