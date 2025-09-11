Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Vormittag südwärts

Südzucker im Fokus

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 9,71 EUR.

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 9,71 EUR. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 9,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,72 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.707 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 12,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 25,91 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,68 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 0,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,07 EUR für die Südzucker-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 10.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 2,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 08.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2026 0,074 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

