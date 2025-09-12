Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Nachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Südzucker. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 9,76 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 9,76 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Südzucker-Aktie bei 9,81 EUR. Bei 9,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 99.228 Stück.

Am 17.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,22 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 25,20 Prozent Luft nach oben. Bei 9,64 EUR fiel das Papier am 12.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,07 EUR.

Südzucker ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Südzucker rechnen Experten am 08.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,074 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

