Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 9,89 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Südzucker-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 9,89 EUR ab. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 9,84 EUR. Bei 9,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 152.890 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Am 09.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,20 EUR angegeben.

Am 09.10.2025 legte Südzucker die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 2,05 Mrd. EUR, gegenüber 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,48 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.01.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 14.01.2027 dürfte Südzucker die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,008 EUR je Aktie ausweisen dürften.

