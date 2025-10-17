Südzucker Aktie News: Südzucker verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

Südzucker im Blick

Die Aktie von Südzucker hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 9,95 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:04 Uhr die Südzucker-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 9,95 EUR. Die Südzucker-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Südzucker-Aktie bei 9,91 EUR. Mit einem Wert von 9,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 31.076 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,22 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 7,34 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,20 EUR angegeben.

Südzucker gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.01.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Südzucker veröffentlicht werden. Am 14.01.2027 wird Südzucker schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,008 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

