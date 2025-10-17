Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit Verlusten

Kurs der Südzucker

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 9,91 EUR ab.

Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 0,5 Prozent auf 9,91 EUR ab. Bei 9,84 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 9,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 134.734 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,96 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,20 EUR je Südzucker-Aktie an.

Südzucker ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2,05 Mrd. EUR, gegenüber 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,48 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 14.01.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

