Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit Verlusten

17.10.25 12:04 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 9,91 EUR ab.

Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,92 EUR -0,03 EUR -0,30%
Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 0,5 Prozent auf 9,91 EUR ab. Bei 9,84 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 9,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 134.734 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,96 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,20 EUR je Südzucker-Aktie an.

Südzucker ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2,05 Mrd. EUR, gegenüber 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,48 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 14.01.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research

