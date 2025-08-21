DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.740 +2,1%Nas21.462 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,69 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Notierung im Fokus

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag verlustreich

22.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 10,15 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,19 EUR 0,24 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,15 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,99 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 10,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 223.352 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2024 auf bis zu 12,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 17,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,88 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 2,71 Prozent sinken.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,180 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 10.07.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,60 Prozent zurück. Hier wurden 2,15 Mrd. EUR gegenüber 2,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 09.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 08.10.2026.

Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,130 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
09:16Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:16Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
26.06.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

