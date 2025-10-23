DAX24.111 -0,2%Est505.653 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,02 +0,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,81 +0,7%Gold4.104 +0,3%
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp
Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung
Notierung im Blick

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Plus

23.10.25 09:22 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Plus

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 9,87 EUR.

Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,86 EUR 0,04 EUR 0,36%
Um 09:00 Uhr ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 9,87 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 9,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,84 EUR. Bisher wurden heute 666 Südzucker-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Südzucker-Aktie somit 18,06 Prozent niedriger. Am 09.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 7,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,20 EUR für die Südzucker-Aktie.

Südzucker gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,25 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,54 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Verlust von -0,044 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
