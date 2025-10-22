Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 9,75 EUR.

Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 9,75 EUR. Die Südzucker-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,55 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,73 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.566 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,44 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,20 EUR angegeben.

Am 09.10.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,25 EUR je Aktie generiert. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Südzucker dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 14.01.2027.

Laut Analysten dürfte Südzucker im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR einfahren.

