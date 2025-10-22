DAX24.320 ±-0,0%Est505.682 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.169 -0,5%Euro1,1584 -0,2%Öl62,14 +0,8%Gold4.062 -1,5%
Aktienkurs aktuell

Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochmittag mit roter Tendenz

22.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 9,67 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,73 EUR -0,03 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr um 1,0 Prozent auf 9,67 EUR ab. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,55 EUR. Bei 9,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.641 Südzucker-Aktien.

Am 25.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 24,51 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,22 EUR am 09.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,20 EUR für die Südzucker-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 09.10.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Südzucker im vergangenen Quartal 2,05 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Südzucker 2,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.01.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 14.01.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research

