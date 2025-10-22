Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 9,67 EUR.
Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr um 1,0 Prozent auf 9,67 EUR ab. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,55 EUR. Bei 9,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.641 Südzucker-Aktien.
Am 25.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 24,51 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,22 EUR am 09.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.
Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,20 EUR für die Südzucker-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 09.10.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Südzucker im vergangenen Quartal 2,05 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Südzucker 2,54 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.01.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 14.01.2027.
Analysten gehen davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
