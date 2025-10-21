DAX24.336 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.947 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1609 -0,3%Öl60,79 -0,3%Gold4.147 -4,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Blick auf Aktienkurs

Südzucker Aktie News: Südzucker gibt am Nachmittag nach

21.10.25 16:08 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 9,76 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,78 EUR -0,11 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 9,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Südzucker-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,67 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,83 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 77.907 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 23,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,20 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.10.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.01.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 14.01.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ah

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen