Südzucker Aktie News: Südzucker gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 9,76 EUR abwärts.

Die Südzucker-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 9,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Südzucker-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,67 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,83 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 77.907 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 23,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,20 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.10.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.01.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 14.01.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

