Notierung im Blick

Südzucker Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Südzucker

21.10.25 12:05 Uhr
Südzucker Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Südzucker

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 9,74 EUR ab.

Das Papier von Südzucker befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 9,74 EUR ab. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,67 EUR. Bei 9,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 41.720 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Südzucker-Aktie somit 19,10 Prozent niedriger. Am 09.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 5,34 Prozent wieder erreichen.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,20 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Südzucker-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.01.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 14.01.2027 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research

