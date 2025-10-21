Südzucker Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Südzucker

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 9,74 EUR ab.

Das Papier von Südzucker befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 9,74 EUR ab. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,67 EUR. Bei 9,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 41.720 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Südzucker-Aktie somit 19,10 Prozent niedriger. Am 09.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 5,34 Prozent wieder erreichen.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,20 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Südzucker-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.01.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 14.01.2027 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

