Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 9,86 EUR ab.

Das Papier von Südzucker befand sich um 15:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 9,86 EUR ab. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.959 Südzucker-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 6,44 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,20 EUR angegeben.

Am 09.10.2025 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.01.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 14.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Verlust von -0,008 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

