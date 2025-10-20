Südzucker Aktie News: Südzucker wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von Südzucker gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 9,91 EUR.
Um 11:44 Uhr rutschte die Südzucker-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,91 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Südzucker-Aktie bei 9,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.059 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,04 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,55 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2025 auf bis zu 9,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 6,92 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.
Südzucker ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,05 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 13.01.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,008 EUR je Südzucker-Aktie.
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.2024
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.2023
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.2025
|Südzucker Sell
|Warburg Research
