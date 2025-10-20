Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag schwächer

So entwickelt sich Südzucker

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 9,95 EUR.

Das Papier von Südzucker befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 9,95 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Südzucker-Aktie bisher bei 9,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,98 EUR. Zuletzt wechselten 6.322 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,25 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.01.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Verlust in Höhe von -0,008 EUR je Aktie aus.

