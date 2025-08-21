Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Südzucker. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Südzucker-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 10,25 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 10,25 EUR. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 10,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Südzucker-Aktie bis auf 10,21 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.398 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Bei 12,37 EUR markierte der Titel am 06.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 9,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,33 EUR.

Südzucker veröffentlichte am 10.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,55 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Südzucker möglicherweise am 08.10.2026 präsentieren.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,130 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

