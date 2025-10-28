Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag tiefer

Blick auf Südzucker-Kurs

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 9,79 EUR abwärts.

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 9,79 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Südzucker-Aktie bis auf 9,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32.080 Südzucker-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 23,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 5,77 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.10.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,25 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.01.2026 dürfte Südzucker Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Südzucker.

Analysten gehen davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie ausweisen dürften.

