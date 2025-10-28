Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Minus

So entwickelt sich Südzucker

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 9,81 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 9,81 EUR. Bei 9,81 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.151 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 markierte das Papier bei 12,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 22,73 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Mit Abgaben von 6,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.01.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

