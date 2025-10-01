Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer steigt am Abend stark

Aktie im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,3 Prozent auf 50,46 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,3 Prozent auf 50,46 USD zu. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 50,53 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,62 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.768.105 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 66,35 USD. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 31,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 17,25 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 65,81 Prozent sinken.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 5,76 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 2,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

