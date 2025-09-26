DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -3,1%Dow46.299 ±-0,0%Nas22.598 ±0,0%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1740 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Dienstagabend gesucht

30.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 47,57 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere um 20:08 Uhr 2,6 Prozent. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 48,19 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,25 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.376.026 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 66,35 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 63,74 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent auf 5,76 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

