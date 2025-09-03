DAX23.755 +0,7%ESt505.338 +0,3%Top 10 Crypto15,48 -1,7%Dow45.212 -0,1%Nas21.501 ±0,0%Bitcoin94.841 -1,0%Euro1,1642 -0,2%Öl66,69 -1,0%Gold3.540 -0,5%
Rentables Super Micro Computer-Investment?

S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Super Micro Computer-Investment von vor einem Jahr verloren

04.09.25 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Super Micro Computer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
34,64 EUR 0,32 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 1 Jahr wurden Super Micro Computer-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Super Micro Computer-Anteile an diesem Tag bei 42,35 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 236,144 Super Micro Computer-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2025 auf 40,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.469,38 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,31 Prozent.

Super Micro Computer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

