Kurs der Super Micro Computer

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

30.09.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 47,61 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 47,61 USD. Zwischenzeitlich stieg die Super Micro Computer-Aktie sogar auf 47,79 USD. Bei 46,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.297.391 Super Micro Computer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 66,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 176,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,76 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,52 USD fest.

Redaktion finanzen.net

