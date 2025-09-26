DAX23.746 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.675 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1731 +0,3%Öl68,27 -2,1%Gold3.828 +1,7%
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Montagnachmittag fester

29.09.25 16:11 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Montagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 46,50 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere um 15:53 Uhr 1,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Super Micro Computer-Aktie bis auf 46,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,28 USD. Zuletzt wechselten 758.369 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Bei 66,35 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 42,69 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,90 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Am 05.08.2025 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

