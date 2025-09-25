Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag leichter

Super Micro Computer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 45,45 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 45,45 USD. Die Abwärtsbewegung der Super Micro Computer-Aktie ging bis auf 45,16 USD. Bei 45,64 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 825.856 Stück.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 45,98 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 17,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Mit Abgaben von 62,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,76 Mrd. USD im Vergleich zu 5,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Super Micro Computer-Aktie.

