Aktienkurs aktuell

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagabend mit Abschlägen

25.09.25 20:24 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 45,23 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,1 Prozent auf 45,23 USD ab. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,21 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 45,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.142.976 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 66,35 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 46,69 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5,76 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 04.11.2025 gerechnet.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

