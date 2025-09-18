Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend in Grün

DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.137 -0,3%Nas22.485 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1735 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Super Micro Computer im Fokus

24.09.25 20:24 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 47,33 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
40,05 EUR 0,60 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Super Micro Computer konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 47,33 USD. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 48,13 USD zu. Mit einem Wert von 47,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.322.945 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Mit einem Zuwachs von 40,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 63,55 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,45 Prozent auf 5,76 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 3,41 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

