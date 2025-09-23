Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer verteuert sich am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 47,13 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 47,13 USD nach oben. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 48,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,27 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 896.648 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,35 USD) erklomm das Papier am 20.02.2025. Gewinne von 40,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (17,25 USD). Mit Abgaben von 63,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.08.2025 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent auf 5,76 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 3,41 USD fest.

