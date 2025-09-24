Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,5 Prozent auf 44,57 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 44,57 USD. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 44,21 USD. Bei 45,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.136.171 Aktien.
Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,87 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Abschläge von 61,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 05.08.2025 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5,31 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert
Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse
Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Micro Computer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
Analysen zu Super Micro Computer Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2019
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|05.10.2018
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.2017
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|28.04.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2019
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|28.04.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.10.2018
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.2017
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen