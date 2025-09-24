Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag tiefer

Super Micro Computer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,5 Prozent auf 44,57 USD ab.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 44,57 USD. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 44,21 USD. Bei 45,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.136.171 Aktien.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,87 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Abschläge von 61,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.08.2025 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5,31 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

