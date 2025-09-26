Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer steigt am Abend

Blick auf Super Micro Computer-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 46,15 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere um 20:08 Uhr 0,7 Prozent. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 47,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 46,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 3.956.665 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Bei 66,35 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 43,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,25 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 62,62 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent auf 5,76 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 04.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,52 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.

