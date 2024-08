Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 605,81 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 605,81 USD abwärts. In der Spitze büßte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 588,83 USD ein. Bei 616,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 382.536 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.229,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 102,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 227,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Super Micro Computer veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 200,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,85 Mrd. USD im Vergleich zu 1,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Super Micro Computer dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 23,82 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

