Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Super Micro Computer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 57,80 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 57,80 USD. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 57,11 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,24 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 822.257 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,35 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 12,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 17,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,16 Prozent.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Super Micro Computer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,55 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 5,76 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5,31 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse