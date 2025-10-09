DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.949 -0,4%Bitcoin104.341 -1,7%Euro1,1555 -0,6%Öl65,13 -1,4%Gold3.961 -1,9%
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

09.10.25 20:24 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Im NASDAQ-Handel kam die Super Micro Computer-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 58,64 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 58,64 USD. Kurzfristig markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 58,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Super Micro Computer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,27 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 57,52 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 5.038.591 Aktien.

Bei 66,35 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,15 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,25 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 70,58 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Super Micro Computer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 04.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,52 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

