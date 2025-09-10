Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend mit Verlusten

DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,25 -2,0%Gold3.636 -0,1%
Kurs der Super Micro Computer

11.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 43,84 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 43,84 USD abwärts. Bei 43,46 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 44,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.365.331 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD an. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 33,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Abschläge von 60,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 5,76 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,54 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

