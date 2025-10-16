Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 54,59 USD.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 54,59 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 55,63 USD. Bei 54,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 827.958 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.
Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 68,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 05.08.2025 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 5,76 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,31 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,52 USD je Super Micro Computer-Aktie.
