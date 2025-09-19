Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 46,52 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 46,52 USD. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 46,77 USD. Mit einem Wert von 45,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.363.945 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,35 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 29,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 17,25 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 169,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5,31 Mrd. USD eingefahren.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 3,41 USD je Aktie belaufen.

